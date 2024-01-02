Basın Konseyi: 2023 bitti gazeteci avı sonlanamadı, son hedef Furkan Karabay oldu!

Basın Konseyi, 2023 yılının son günlerinde yazdığı haber nedeniyle tutuklanan editörümüz Furkan Karabay hakkında açıklama yaptı.

Konsey tarafından yapılan açıklamada AKP döneminde yaşanan basın özgürlüğü ihlallerine değinildi. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı, ''muasır medeniyet'' çizgisine ulaşmak hedefiyle tümüyle ters şekilde, demokrasinin temel unsurlarından biri olan “basın özgürlüğü”ne aykırı düşen işlem, eylem ve tasarrufların sıklıkla yaşandığı bir yıl oldu" denildi.

Yazdığı haber nedeniyle 5 gündür tutuklu bulunan Karabay'ın bahsi geçen açıklamada "Ne yazık ki bunun son örneği gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklanmasıdır. Meslektaşımız, aleni olan, yani tüm kamuoyuna zaten açık olan bir duruşmanın tutanaklarını tahrif etmeden, çarpıtmadan - aynen - yayımladığı için tutuklandı! Artık neye şaşıracağımızı bilemediğimiz bir ortamda; İletişim ve Hukuk Fakültelerinde gazetecinin “hakkı ve görevi” olarak izah edilen bir eylemi nedeniyle, yani sırf gazetecilik yaptı diye, meslektaşımız hapse atıldı" ifadesine yer verildi.

"BÖYLE ANILMAKTAN UTANIYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu eylemi, anlamakta ve anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Tutuklamanın, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına da uymayacak bir şekilde, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” olarak nitelendirilmesine şaşırıyoruz. Asıl hedef, gazeteciliği teröristlik diye tanımlayıp, gazetecileri hapsederek muhalefeti ve onunla anılan basını, medyayı susturmak olarak düşünüyoruz.



Şüphesiz, böyle bir karar, haberleştirilmesinde kamu yararı bulunduğu apaçık olan bilgilerin yayımlanmaması konusunda tüm basın üzerinde caydırıcı bir etki doğuracak. Bu da, bir kez daha, demokrasimiz ve hukukumuz adına ''muasır medeniyet''ten uzaklaşmak anlamına gelecek.



Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2024’te, Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası antlaşmalar ve Anayasa’da öngörülen “insan haklarına saygılı demokratik hukuk devleti” esaslarına yargı organlarımızın azami surette hassasiyet göstermeleri mutlak bir zorunluluktur. Türkiye gazetecileri en uzun süre hapseden ülkeler arasında maalesef beşinci sıraya yükseldi; böyle anılmaktan utanıyoruz.

Bu ideal ile uyuşmayan söz konusu tutuklama kararının ivedilikle gözden geçirilmesi gerektiği inancıyla, yetkili makamları bu konuda göreve davet ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



