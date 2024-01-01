Mahiroğlu aylardır arıyordu; Yılın ilk transfer bombası Halk TV'den: "Nerede kalmıştık"

Halk TV, genel yayın yönetmeliği için yeniden gazeteci Suat Toktaş ile anlaştı.

Mahiroğlu aylardır arıyordu; Yılın ilk transfer bombası Halk TV'den: "Nerede kalmıştık"

Halk TV imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, 2024 yılının ilk gününde eski Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kanala geri döndüğünü duyurdu.

Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hoş geldin @SuatToktas
. Nerede kalmıştık:)" dedi. Toktaş ise Mahiroğlu'na "Hoş buldum @cafermahiroglu
ve @halktvcomtr Yeni yıl, yeni başlangıçlar" diyerek yanıt verdi. Toktaş'ın paylaşımına birçok meslektaşından tebrik mesajları geldi.

Suat Toktaş'ın istifası sonrası Cafer Mahiroğlu birçok gazeteci ile genel yayın yönetmenliği için görüştü. Sonunda yeniden Suat Toktaş ile anlaşma sağlandı. Kanalın eski genel yayın yönetmeni işbaşı yaptı.

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