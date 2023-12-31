T24 yazarı Kılıç: 2024 de biz gazeteciler için belli ki öncekilerden farklı geçmeyecek

T24 yazarı Şengün Kılıç, Gerçek Gündem editörü, gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanmasıyla kaleme aldığı yazıda, "Kendisini tanımıyorum, genç bir meslektaşım. Halen hapiste olan 43 gazeteciye bir yenisi daha eklendi." ifadeleriyle tutuklamaya tepkisini dile getirdi.

Kılıç, "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 2024 de biz gazeteciler için belli ki öncekilerden farklı geçmeyecek. AK Parti ve ortaklarının adaletinin son kurbanı, 2023'ün son günü Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay oldu." diye yazdı.

"Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) 2023 bilançosuna göre, Türkiye, İran ile, yıl içerisinde keyfi şekilde gazeteci tutuklayıp salıvermede 'devinimi en yüksek' ülkeler arasında. Uzun yıllardır işimizin 'fıtratı' bu! Tamam, gazeteciler için hiçbir zaman hayat bayram olmadı ama yılın son günü, rutin bir haber nedeniyle bir gazetecinin daha içeri girmesi ağır geldi." ifadelerini kullanan Kılıç, yazısını şöyle sürdürdü:

"Başa dönüp küçük bir özet vereyim. Gerçek Gündem editörü Karabay, 27 Aralık'ta, 'Polis nereye bıraktıysa oradan aldı, konuşursam çarşı pazar karışır' başlıklı haberi ile ilgili olarak hakkındaki tebligatı almaya giderken çalıştığı binanın çıkışında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinden sonra da Çağlayan Adliyesi'ne kelepçelenerek götürüldü ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlamasıyla da tutuklandı. Karabay, duruşma tutanağında yazanları haber yaptığını, bilgileri çarpıtmadığını söyledi ifadesinde. 'Suç varsa bana ait değildir' dedi. Galiba en fazla son cümle ağırıma gitti: Suçsuzum!"

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