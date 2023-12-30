Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'dan ilk mesaj: Namussuzlarla kalemimizle savaşmaya devam!

Gerçek Gündem editörü, gazeteci Furkan Karabay, dün akşamüstü saatlerinde tutuklandı.

Yazdığı haber nedeniyle perşembe günü çalıştığı ofisin önünde gözaltına alınan Karabay, dün kamu savcılığa sevk edildi. Savcılığın kamu görevlisini hedef gösterme ve hakaret suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevkinin ardından mahkeme tutuklama kararı verdi.

Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne gönderilen Karabay, bugün avukatları aracılığıyla ilk gönderdi. Karabay mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Namuslular, namussuzlardan daha cesur olmadığı sürece hiçbir şey değişmez. Destek veren herkese teşekkürler. Namussuzlarla kalemimizle savaşmaya devam! Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 Nolu Kapalı Cezaevi C/71"