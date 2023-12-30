Elazığ'da deprem!
AFAD'dan paylaşılan son bilgiye göre, Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2023
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2023-12-30
Saat:16:26:24 TSİ
Enlem:38.45639 N
Boylam:39.01917 E
Derinlik:9.36 km
Detay:https://t.co/w1GSoRK9lB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA