Beşiktaş'ta İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu: Atatürk her zaman kazanır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Beşiktaş Barbaros Meydanı ve Barbaros Bulvarı açılış töreninde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin, Atatürk tişörtüne ve pankartına izin verilmemesi üzerine iptal edilmesi sonrası, İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı’na davet etmişti.

İstanbullular İmamoğlu'nun çağrısına yanıt verdi. Meydanı dolduran İstanbullular Riyad'daki skandala tepki olarak Beşiktaş Barbaros Meydanı açılışında “Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleyiz” sloganı attı.

Törene katılan vatandaşlar “Mustafa Kemal’in askerleyiz” sloganı attı

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

Ne güzel sizlerle birlikte burada olmak ve hiç olmayan meydanın keyfini burada sizlerle yaşamak. Beşiktaş meydanı, meydan değildi. Pırıl pırıl bir meydan oluştu. Bu meydan şu an simgeleriyle de çok güzel bir yer.

Bu kararı kim verdi, niçin oraya gidildi? Bunun sorgulanması lazım. Hangi detayları hesaba katmadılar. Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra ortadan kayboluyorlar. Bunlar yarın bayraklarıyla buraya gelenleri suçlarlarsa şaşırmayın

Bu kararı kim verdi, niçin oraya gidildi? Bunun sorgulanması lazım. Bu memleket, ne yazık ki düştüğü ekonomik durum yüzünden itibarlı bir dış politika yönetme marifetlerini kaybetmiştir. Dünyada hiçbir ülke yok ki çatır çutur vatandaşlık satsın.

Gönül birliğimizi çok güçlü kılmalıyız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Mustafa Kemal Atatürk her zaman kazanır, her zaman milletine kazandırır.

Bir ülkenin kralının ölümüne milli yas ilan ediyorsunuz ama o ülke Atatürk’ün fotoğrafına bile tahammül edemiyor. İtibar çok önemlidir. Lafla iş olmaz.

İtibar nedir biliyor musunuz? Çalışacaksınız, üreteceksiniz, liyakata göre görev vereceksiniz. Demokrasiniz, adalet sisteminiz güçlü olacak. Boşuna Tayfun Kahraman, Can Atalay hapis yatmayacak.”

ERDOĞAN'A FETRET DEVRİ YANITI

Konuşmasında yerel seçim mesajı da veren İmamoğlu "İstanbul'da Fetret Devri 2019'da bitti" diye konuştu.

Devam eden projelerine dikkat çeken İmamoğlu, "Halkçı, demokrat, milletini seven, devletini koruyan ve güçlendiren bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftaki konuşmasında "31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İrtifa kaybına son vereceğiz. İstanbul'u emanet edip, sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak olan adayımızı yakında açıklayacağız" demişti.