Ölümlü Dünya 2 filmi elde ettiği gelirle dudak uçuklattı! Rakam bir ilk

Cemal Okan ile Timur Savcı’nın patronu olduğu Taff Pictures yıl biterken “Ölümlü Dünya 2” filmiyle salonlara damgasını vurdu. Film en çok izlenenler arasında yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ölümlü Dünya 2” filmi 4 haftada toplam 1 milyon 470 bin 913 seyirciye ulaştı. Ali Atay’ın yönettiği komedi filmi, seyirci sayısında “Nefes Yer Eksi İki”den sonra haftanın en çok izlenen 2. filmi oldu. “Ölümlü Dünya 2”, yılın en çok hasılatına ulaşan film olarak da rekor kırdı.

FİLMDE YER ALAN OYUNCULAR

Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan’ı buluşturan film, dört haftada 187 milyon 975 bin 877 TL hasılata ulaştı.

Fark yaratan filmleri çeken Cemal Okan ile Timur Savcı’nın patronu olduğu Taff Pictures, yeni yılda da Barış Manço ve Zülfü Livaneli’nin aynı adlı eserinden yola çıkılarak çekilecek “Serenad” gibi yine çok konuşulacak filmlere imza atmaya devam edecek.