Hukuksuzca tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'dan mesaj var

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan editörümüz Furkan Karabay, Marmara Cezaevi'nden yolladığı mesajda "Yeni yılınızda, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Benden bahseden, destek veren, köşesinde yazan herkese teşekkürler" dedi.

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Hukuksuzca tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'dan mesaj var

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, açık olarak görülen bir duruşma tutanağını haberleştirdiği için gözaltına alınmış, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Karabay, mahkemece tutuklanarak Marmara Cezaevi'nde götürülmüştü.

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KARABAY'DAN MESAJ VAR

Karabay, avukatları aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj gönderdi.

"Çaprazımda Osman Kavala, koridorun sonunda Selçuk Kozağaçlı, karşı blokta Can Atalay, Tayfun Kahraman ve ismini sayamadığım birçok kişi hukuksuzca yıllardır hapisken, 2 günlük tutukluluğumu anlatmak hiç de içimden gelmedi" diyen Karabay, "Yeni yılınızda, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Benden bahseden, destek veren, köşesinde yazan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Furkan Karabay
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