Mezopotamya Ajansı muhabiri Hakan Yalçın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Hakan Yalçın ve beraberindeki 3 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Mezopotamya Ajansı muhabiri Hakan Yalçın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma kapsamında 29 Aralık'ta Van’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Hakan Yalçın ve beraberindeki 3 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 4 gündür gözaltında tutulan @MAturkce Muhabiri Hakan Yalçın ve beraberindeki 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi” ifadelerine yer verildi.

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