Robbie Williams'dan destek: İsias Otel neden çöktü?

Müzisyen Robbie Williams, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybedenler için adalet çağrısında bulundu. İsias Otel'in neden yıkıldığını soran Williams, paylaştığı videoda “Ben Robbie Williams ve bir sorum var; İsias Otel neden çöktü? Adalet istiyoruz! Çocuklarımız için, Şampiyon Meleklerimiz için adalet istiyoruz" dedi.

Williams'ın yanı sıra, oyuncular John Hannah ve Tamer Hassan'dan da benzer açıklamalar geldi. Hannah, “Benim adım John Hannah, yıkılan İsias Otel’in mağdurları ve mağdur ailelerinin yanındayım. Yanıtlara ve adalete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Tamer Hassan ise, şöyle konuştu: “İsias Otel neden yıkıldı. Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Şampiyon Melekler takımımız için adalet istiyoruz."

DAVA ERTELENDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35'i Kıbrıslı öğrenci ve öğretmen olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin çarşamba günü görülmeye başlanan davada ara karar açıklanmıştı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, mahkeme 26 Nisan'a ertelendi. İsias’ta yakınlarını kaybeden aileler, adalet ve hak mücadelesini birlikte vermek için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurmuşlardı.