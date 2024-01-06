İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bini geçti

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 22 bin 722'ye yükseldi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 92 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

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Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 122 Filistinliyi öldürdüğü ve 256 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166'ya çıktığı kaydedildi.

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