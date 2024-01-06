İran'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 91'e yükseldi

İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 canlı bomba saldırısında yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısı 91'e yükseldi.

Son Güncelleme:
İran'daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 91'e yükseldi

İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılanların durumuna ilişkin bilgi veren Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, yaralılardan iki kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastanelerde şu anda 102 kişinin tedavi gördüğünü ve bunlardan 11'inin durumunun ağır olduğunu aktaran Yektaperest, "Yaralılardan 8 yaşındaki Taha Şadkam ve 67 yaşındaki Said Şehnevazi'nin de hayatını kaybetmesiyle bu terör suçunda şehit olanların sayısı 91'e ulaştı." dedi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDEKİ SALDIRILAR

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırılarda son olarak kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişinin hayatını kaybettiği, 284 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Olaydan sonra başlatılan operasyonlarda 6 eyalette 11 kişinin gözaltına alındığı ve canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
İran IŞİD Kasim Süleymani
Son Güncelleme:
FOX TV'nin iddialı dizisi adres değiştirdi! Kızıl Goncalar hedef alınmıştı FOX TV'nin iddialı dizisi adres değiştirdi! Kızıl Goncalar hedef alınmıştı
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı
Ceza üstüne ceza yemişti! Kızıl Goncalar’ın akıbeti ne olacak? Ceza üstüne ceza yemişti! Kızıl Goncalar’ın akıbeti ne olacak?
Hizbullah, Aruri suikastına tepki olarak İsrail üssüne 60’dan fazla roket attığını duyurdu Hizbullah, Aruri suikastına tepki olarak İsrail üssüne 60’dan fazla roket attığını duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı açıkladı: Hesaplara yatmadan önce emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplara yatmadan önce emekli maaşı ne kadar olacak?
Uzmanı açıkladı: 2024 Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı? Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı?
IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var! IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var!
Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı
Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: 2024 yılında gram altın, ons altının yönü neresi? Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini