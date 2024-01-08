İthal içkilere zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği ithal içkilere de zam geldiğini duyurdu.
Yeni yılın ardından başlayan zam yağmuru devam ediyor. Gıdadan ulaşıma, sigaradan alkole her şeye peş peşe zam geliyor.
Alkolde zamlara bir yenisi eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere de zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı liste şöyle oldu:
Bir ital gurubuna da #ZamGeldi pic.twitter.com/D9MrAbdGgm— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 8, 2024