İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti ayarı

Mega şehirde olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti ayarı

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada-Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Paylaşımda, seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Şehir hatları Hava muhalefeti İstanbul
Son Güncelleme:
İthal içkilere zam geldi İthal içkilere zam geldi
6 Şubat'tan bu yana online eğitimi sürdüren üniversitede, hasarlı binalar yerine rektörlük binasına öncelik verildi Depremden etkilenen üniversitede hasarlı binalar yerine rektörlük binasına öncelik verildi
Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın
Pilav lapa mı oldu? Üzülmeyin... Lapa pilavı 2 dakikada kurtaran yöntem Pilav lapa mı oldu? Üzülmeyin... Lapa pilavı 2 dakikada kurtaran yöntem
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası: Masada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası
Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo: Rakam verildi, 'artış çok ciddi' Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Yeni zirveler gelecek" İslam Memiş elinde altın olanları uyardı