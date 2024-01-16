İran'ın saldırısı bölgeyi ısındırdı | Barzani: Kürt halkına karşı yapılmış olan açık bir zulüm haksızlıktır, sabrımızın sınırı var

İran Devrim Muhafızları, dün Kuzey Irak’taki Erbil kentine yönelik balistik füzelerle saldırı düzenledi. Saldırının hedefinde ABD üsleri, Başkonsolosluğu ve bazı sivil noktalar vardı. ABD’li yetkililer saldırılarda kendilerinin zarar görmediğini kaydetti. Bir Kürt işadamının evinin de hedef alındığı saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında saldırılarla bölgedeki "İran karşıtı grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle hedef alındığını" savunuldu.

Açıklamada "İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi” denildi.

İran güçleri ayrıca İsrail’in istihbarat örgütü Mossad’ın Erbil’deki karargahının da vurduklarını ileri sürdü.

BARZANİ’DEN SERT TEPKİ: BU SALDIRILAR KÜRT HALKINA KARŞI YAPILMIŞ OLAN AÇIK BİR ZULÜM HAKSIZLIKTIR

İran’ın düzenlediği balistik füze saldırıları nedeniyle açıklama yapan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, "Bizi öldürebilirler ama irademizi kıramazlar” dedi.

Rudaw’ın aktardığına göre; Barzani mesajında Erbil’e daha önce de İran tarafından saldırılar düzenlendiğini hatırlatarak, “Erbil'in 2020'den bu yana İran Devrim Muhafızları ve müttefik güçler tarafından onlarca haksız füze ve drone saldırısına maruz kaldığını herkes biliyor. Bu saldırılar Kürt halkına karşı yapılmış olan açık bir zulüm haksızlıktır” dedi.

“SABRIMIZIN SINIRI VAR”

Mesajında, “Bu suçların failleri ve Erbil'e yönelik saldırıların arkasında olanlar, iftiraların, bahanelerin ve iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını çok iyi biliyorlar ve suçlarını örtmek için Erbil'e ve Kürt halkına yönelik bu saldırıları düzenliyorlar” ifadelerini kullanan Barzani, “Sabrımızın da bir sınırı var, son saldırıda dün gece Erbil'de masum bir aileyi katlettiler ki bunu şiddetle kınıyoruz. Hiç şüphe yok ki bu saldırı ne cesaret ne de yiğitliktir, failleri açısından büyük bir utançtır” dedi.

“SALDIRGANLAR BU ZULMÜ SONSUZA KADAR SÜRDÜREMEZLER”

Mesut Barzani şöyle devam etti:

“İran halklarına sesleniyorum, biz İran halklarına her zaman saygı duyduk, onlara dostluk ve kardeşlik elimizi uzattık. Saldırganların Erbil'e ve Kürt halkına karşı işledikleri suçlar için öne sürdükleri mazeretlerin hiçbir dayanağı olmadığını ve iddiaların gerçeklerden uzak olduğunu temin ediyorum.

Saldırganlar bu zulmü sonsuza kadar sürdüremezler, biz de bu zulme ve haksızlığa karşı sessiz kalamayız.

İran'ın füze ve drone saldırılarının faillerine mesajım şudur: Kadınlarımızın, çocuklarımızın, sivillerimizin şehit olması sizin için gurur değildir. Bizi öldürebilirler ama emin olun irademizi kırmazlar.

Kürt halkı Allah'a ve davasının meşruluğuna güvenmektedir. Allah her türlü zalimden ve güçten büyüktür.”