İran, Irak'ta ABD'yi hedef aldı: "İran karşıtı grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle hedef alındı"

Kuzey Irak’taki ABD üsleri ve ABD Erbil Başkonsolosluğu gece saat 23:00 sıralarında füze ve İHA’lar tarafından saldırıya uğradı. İran’ın üstlendiği saldırıda, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölge hedef alındı.

Reuters'a konuşan iki ABD yetkilisi, saldırılarda ABD üslerinin zarar görmediğini bildirdi.

Irak güvenlik kaynakları Reuters'a yaptıkları açıklamada, bir roketin üst düzey bir Kürt istihbarat yetkilisinin evine, diğerinin ise bir Kürt istihbarat merkezine düştüğünü söyledi. Kaynaklar, üç roketin de önde gelen bir Kürt işadamının evine düştüğünü ve işadamının öldüğünü belirtti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: İRAN KARŞITI GRUPLARIN VE CASUSLARIN KARARGAHLARI HEDEF ALINDI

İran resmi haber ajansı IRNA’nın yayınladığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında saldırılarla bölgedeki "İran karşıtı grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle hedef alındığını" savunuldu.

Açıklamada "İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi” denildi.

"MOSSAD'IN ERBİL'DEKİ ANA CASUSLUK KARARGAHLARINDAN BİRİ İMHA EDİLDİ"

İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" ifade edildi.

Fotoğraf: Rudaw

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakın Rudaw’ın geçtiği habere göre saldırılarda siviller de hedef alındı. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Polisbüro üyesi Hemin Hewramnani, X hesabından yaptığı açıklamada, “Devrim Muhafızları'nın bu gece Erbil'de düzenlediği saldırıda sivil bir ev hedef alındı. Evin sahibi Pêşrew Dizayi ve ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Tonight’s unjustifed attacks in Erbil by the IRGC targeted a civilian house. The owner of the House, Peshraw Dizaiy and 4 member of his family lost their lives. — Dr. Hemn Hawrami (@heminhawrami) January 15, 2024

Rudaw muhabiri, Dizayi’nin evine 4 füze isabet ettiğini aktardı. Görgü tanıkları ise, evin ayrıca İHA’larla da hedef alındığını söyledi. Saldırının ardından bölgede incelemelerde bulunan Erbil Valisi Omid Xoşnav, “Erbil çok huzurlu, tüm güvenlik güçleri alarm durumunda. Bu alçakça bir terör saldırısı. Erbil diz çökmeyecek” dedi. Vali Xoşnav, saldırının sonuçları ile ilgili açıklama yapmanın henüz erken olduğunu söyledi.

İran’ın ABD’ye yönelik saldırıları; ABD ile İngiltere’nin Yemen’deki İran destekli Husilere karşı başlattığı operasyonun arkasından geldi.

SURİYE’DEKİ HEDEFLERE DE FÜZE ATILDI: IŞİD HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki IŞİD terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi" denildi.

Açıklamada, IŞİD’in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi.

YAKIN ZAMANDA NELER YAŞANDI?

Kirman kentinde, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi dördüncü yıldönümünde anmak için 3 Ocak’ta düzenlenen tören esnasında art arda iki patlama meydana geldi. İranlı yetkililer, 91 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 Ocak günü Heşdi Şabi çatısı altındaki Nuceba Hareketi liderlerinden “Ebu Takva es-Saidi” lakaplı Muştak Cevad Kazım'ın aracını İHA ile hedef almış, saldırıda es-Saidi ve yardımcısı Ebu İmtihan öldürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem