ABD gemisi Aden Körfezi'nde vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen açıklarındaki bir geminin füzeyle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, kaptanın, Yemen'in Aden şehri yakınlarında geminin füzeyle vurulduğunu aktardığı belirtildi.

Açıklamada, civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.