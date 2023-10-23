Mahsa Amini cinayetinde kamuoyu yaratan 2 kadın gazeteciye hapis cezası

İran'da 2 gazeteciden birine toplam 12, diğerine 13 yıl hapis cezası verildi.

Tahran Devrim Mahkemesi 15. Şubesi'nde, İranlı gazeteciler Nilufar Hamedi ve Elaha Mohammadi davası görüldü.

Mahkeme Elaha Mohammadi'ye, düşman hükümetiyle(AB) işbirliği yapmak suçundan 6, ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla komplo kurmak suçundan 5 ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı din propagandası yapmak suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Nilufar Hamedi ise düşman hükümetiyle(AB) işbirliği yapmak suçundan 7, ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma yapmaktan 5 ve terör suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararına göre tutukluluk günlerinin İslam Ceza Kanunu'nun 27. maddesine göre düşülerek hesaplanacağı ve gazetecilerin verilen kararlara 20 gün içinde Tahran Temyiz Mahkemesine giderek itiraz edebileceği bildirildi.

İki kadın gazetecinin ayrıca 2 yıl siyasi parti üyeliği cezasının verildiği, medya ve basın faaliyetlerinin de yasaklandığı kaydedildi.

AMİNİ OLAYINDA KAMUOYU YARATMIŞLARDI

Şu anda Evin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Elaha Mohammadi “Mihan” gazetesinde çalışmakta.

Nilofar Hamidi ise “Şark” gazetesinde gazeteci.

Türkiye'de yaşayan İranlı bir göçmen, haklarında hapis cezası verilen iki kadın gazetecinin Mahsa Amini'nin hikayesini ilk kez kamuoyuna aktaran gazeteciler ve fotoğrafçılar olduğunu söyledi.

MAHSA AMİNİ KİMDİR?

Mahsa Amini, 16 Eylül 2022'de kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle İran ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış ve bu sırada hayatını kaybetmişti.

Amini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi, ülke genelinde milyonlarca kişinin sokaklara dökülmesine neden olmuş ve İran güvenlik güçleri, protestoları güç kullanarak bastırmıştı.

Genç kadının ölümü hakkında yapılan gösteriler uzun bir süre devam etmiş ve dünyanın birçok yerinden de destek eylemleri yapılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem