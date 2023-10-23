Erdoğan imzaladı: İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edildiğini duyurdu.

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Erdoğan imzaladı: İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine destek vermeyi geçtiğimiz aylarda kabul etmiş; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğinin onay belgesini Meclis’e sunacağını açıklamıştı.

ERDOĞAN İMZALADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sevk edildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine 'terör örgütlerine destek verdikleri' gerekçesi ile uzun süre karşı çıkmış, yapılan görüşmelerin sonunda Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği TBMM'den geçmişti.

İsveç için ise "Önce Türkiye’nin Avrupa Birliğinde önünü açın, bizde İsveç’in önünü açalım" diyerek NATO Genel Sekreteri ile görüşen Erdoğan, görüşmelerin ardından İsveç'in de NATO üyeliğinin TBMM'ye sunulacağını duyurmuştu.

NATO'nun tüzüğü gereği yeni bir ülkenin ittifaka dahil olabilmesi için üye ülkelerinin tamamının onayı gerekiyor.

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İsveç Recep Tayyip Erdoğan
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