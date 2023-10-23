İran'dan İsrail'e füze tehdidi: Gerekirse doğrudan İsrail’e füze atacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fadavi, İsrail’e 'doğrudan çatışma' tehdidinde bulundu.

Fadavi, ''gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Hayfa'ya füze saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını'' belirtti.

Tahran Üniversitesi'nde konuşan Fadavi, İran'ın İsrail'e karşı 'doğrudan harekete geçmesine' ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: "Bazıları, pratik eylemi Hayfa'ya doğrudan füze atmak olarak görüyor. Bu, gerekirse tereddütsüz bir şekilde yapılacaktır."

‘ABD İSRAİL’İ KOLAYLIKLA FEDA EDEBİLİR’

ABD-İsrail ilişkilerine değinen Fadavi, "Amerika, İsrail'i kendi güvenliği için yarattı ve eğer kendini güvende hissetmiyorsa onu kolaylıkla feda edebilir" diye ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Demir Kubbe savunma sistemi hakkında 'yalan söylediğini' de iddia eden Fadavi, "Demir Kubbe'nin başarı oranı yüzde 30'dur"