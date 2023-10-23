Filistin Diasporası da alanda olacak: AKP'den İstanbul'da 'Büyük Filistin Mitingi'

AKP, İstanbul’da Filistin’e destek olmak için "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere, Cumhur İttifakı ortakları ve medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin Diasporasından çok sayıda isim katılacak.

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Filistin Diasporası da alanda olacak: AKP'den İstanbul'da 'Büyük Filistin Mitingi'

AKP İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanın Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

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AKP Filistin Recep Tayyip Erdoğan
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