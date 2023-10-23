Bakan Koca'dan 'Kürtçe' önergesine yanıt: TC vatandaşları sadece Türkçe hizmet alabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HEDEP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'nun verdiği, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızcanın eklendiği e-Reçetem sisteminde Kürtçenin yer almamasına ilişkin soru önergesini cevapladı.

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı hastaların sayısının günden güne arttığını ifade eden Bakan Koca, soru önergesine ilişkin şunları söyledi:

"Bu çerçevede daha fazla yabancı uyruklu hastaya sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla e-Reçetem sistemine 5 dilin eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. e-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç olmuştur.”

Bakan Koca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu dillerden herhangi birinde reçete yazılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Koca, “Sisteme TC kimlik numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir” dedi.

NE OLMUŞTU

Sağlık Bakanlığı'nın e-Reçetem uygulamasında İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızcanın yer alıp Kürtçenin yer almaması tepkilere sebep olmuştu.

HEDEP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, e-Reçetem sisteminde Kürtçenin neden yer almadığını, seçilen dillerin hangi kriterlere göre belirlendiğini, Kürtçenin sisteme ne zaman ekleneceğini, tüm halkların anadillerinde kamusal sağlık hizmetine erişmesi için bir adım atılıp atılmayacağını sormuştu.