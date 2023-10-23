Fatih Altaylı'dan Diyanet'e 'acil araştırın' çağrısı: Bu sapkınlığın nedeni ne

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde cemaatlerde, kuran kurlarında ve tarikatlarda yaşanan cinsel istismar ve saldırı olaylarına yer verdi.

Fatih Altaylı, Diyanet işleri Başkanlığı’na, “Kur’an kurslarında, cemaat ve tarikat okul ve yurtlarında, teşkilatın bazı mensuplarındaki bu sapkınlığın nedeni ne” sorusunu yöneltti.

Deneyimli gazeteci Diyanet'e bu durumun incelenmesi için çok acil araştırma başlatma çağrısında bulundu.

Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

“Gün geçmiyor ki, bu saydıklarımdan birinde bir ‘cinsel saldırı’ bazen kız ama genelde erkek çocuklara yönelik bir cinsel saldırı, bir taciz, tecavüz vakası, bir ırza tasaddi vakası ortaya çıkmasın. Son olarak Şanlıurfa’nın, Akçakale ilesinde müftü evet yanlış okumadınız bir müftü 12 yaşında bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklandı.

'İNCELENMESİ FARZDIR'

Bir değil, iki değil, üç değil… Sözde dinî eğitim kurumlarında, bunlara bağlı yurtlarda ve artık doğrudan resmî diyanet teşkilatında bunlar oluyor ve bazıları artık saklanamaz hale geliyorsa, bu araştırılmaya değer bir mesele, çözülmesi gereken bir sorundur. Yıllarca kiliseye özgü bir sorun zannedilen bu sorunun, sadece kiliselere değil farklı dinlerin kurumlarında da bir sorun olduğu atık saklanamaz bir durumdur. İncelenmesi farzdır.”

NE OLMUŞTU

Şanlıurfa Akçakale müftüsü Halil Bilik hakkında ücretli öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bilik, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem