Hatay'da 4 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı, tutuklandı!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kişi, 4 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı. Ailelerin ihbarı üzerine çocukları cinsel istismara maruz bırakan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
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Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismara maruz bıraktı.
Ailelerin ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı. Ekipler, aramaların sonucunda 4 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı öne sürülen A.A.'yı yakaladı.
TUTUKLANDI
Şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.
Kaynak: Gerçek Gündem