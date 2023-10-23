Hatay'da 4 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı, tutuklandı!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kişi, 4 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı. Ailelerin ihbarı üzerine çocukları cinsel istismara maruz bırakan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

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Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismara maruz bıraktı.

Ailelerin ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı. Ekipler, aramaların sonucunda 4 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı öne sürülen A.A.'yı yakaladı.

TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.

Hatay'da 4 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı, tutuklandı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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