CHP'li Tezcan sordu: 'Cemaat ile ilişkisi ortaya çıkan Milli Eğitim Müdürü'ne çocuklarımızı emanet edecek misiniz?'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu’nun Menzil şeyhine bağlılığını ilan ettiği paylaşımı Bakan Tekin'e sordu.

CHP'li Tezcan sordu: 'Cemaat ile ilişkisi ortaya çıkan Milli Eğitim Müdürü'ne çocuklarımızı emanet edecek misiniz?'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu’nun Menzil şeyhine bağlılığını ilan ettiği paylaşımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Açık bir şekilde cemaat ile ilişkisi ortaya çıkan Milli Eğitim Müdürü’ne çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz? Bakanlığınızın, Bakanlık personeli üzerinde cemaat yapılanmasının engellenmesi ile ilgili bir çalışması var mıdır” diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim İlçe Müdürü Osman Arıkoğlu’nun Menzil şeyhine bağlılığını ilan ettiği Whatsapp paylaşımını TBMM gündemine taşıdı. Tezcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt istedi:

“1) Anayasa’nın laiklik ilkesini ihlal eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı hareket eden Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında Bakanlığınız tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır?

2) Açık bir şekilde cemaat ile ilişkisi ortaya çıkan Milli Eğitim Müdürü’ne çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz?

3) Söz konusu Milli Eğitim Müdürü hakkında daha önce açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise nasıl sonuçlanmıştır?

4) Bakanlığınızın, Bakanlık personeli üzerinde cemaat yapılanmasının engellenmesi ile ilgili bir çalışması var mıdır?

Kaynak: ANKA

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