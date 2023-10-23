Özgürlük Yürüyüşü'nde 23'üncü gün: TİP lideri Erkan Baş 12 yıl önce Van depreminde hayatını kaybeden yurttaşları andı

TİP lideri Erkan Baş, Özgürlük Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde Van depreminde hayatını kaybeden yurttaşları andı.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın, partisinin Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi tutsaklarının hukuksuz şekilde tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan başlattığı ve Ankara'da sona ermesi planlanan Özgürlük Yürüyüşü'nün 23’inci gününe ulaştı.

Erkan Baş yürüyüşünün 23’üncü gününde sosyal medyadan yayınladığı videoda üzerinden 12 yıl geçen Van depreminde hayatını kaybeden yurttaşları andı.


Baş paylaşımına şu notu düştü:

"Özgürlük Yürüyüşü’nün 23. günündeyiz. Özgürlük için, adalet için Ankara’ya adım adım yaklaşıyoruz. Bugün ayrıca 23 Ekim. 600’ün üzerinde yurttaşımızı kaybettiğimiz Van Depremi’nin 12. yılı. Marmara’dan Van’a, İzmir’den Hatay’a depremlerde yurttaşlarımızın nasıl dayanışma içinde olduğunu gördük ancak devletin kurumlarını çadır satarken suçüstü yakalıyoruz! Üstelik bunu protesto eden 87 parti üye ve yöneticimize dava açılıyor. Devlet kurumlarının hem içini boşaltıp, hem de görevlerini kötüye kullanmalarını, hırsızlık yapmalarını seyretmemizi bekliyorlarsa daha çok beklerler!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Van
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