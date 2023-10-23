Yıllar Antonio Banderas'ı da üzdü: Son hali şaşırttı

Bir zamanlar yakışıklılığı ile ününe ün katan İspanyol oyuncu Antonio Banderas'ın son hali sevenlerini üzdü.

63 yaşındaki aktör, memleketi Malaga'daki bir etkinlikte doğal kıvırcık buklelerini sergilerken her zamanki halinden çok farklı görünüyordu.

Aktör, kıvırcık saçlarıyla tanınmaz haldeydi, doğal olarak yüzünde de yaşının izleri vardı.

Bu yılın başlarında, altı yıl önce geçirdiği kalp krizinin hayatını olumlu yönde değiştirdiğini söyledi.

Film yıldızı, kalp krizini hayatında 'neyin önemli olduğunu fark edebileceği' bir 'dönüm noktası' olarak tanımladı.