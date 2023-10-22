Filistin'i desteklediği için Avrupa'daki konserleri iptal edilen Fazıl Say: Hayat devam, yola devam

Bu akşam VILNIUS (LİTVANYA)

Sadece kendi bestelerimi çaldığım bir “Say Plays Say” gecesi.

Litvanya’daki ilk konserim.

Vilnius’da festivalde bir çok eserimin seslendirildiği bir “Composer Portrait” (besteci portresi) kapsamında, sesler umuda dönüşsün.

Hayat devam.

Yola devam. pic.twitter.com/2kpAksjBYY