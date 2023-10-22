Filistin'i desteklediği için Avrupa'daki konserleri iptal edilen Fazıl Say: Hayat devam, yola devam

İsviçre'deki konserleri İsrail'e karşı Filistin'e destek veren paylaşımları sebebiyle iptal edilen Fazıl Say, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

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Filistin'i desteklediği için Avrupa'daki konserleri iptal edilen Fazıl Say: Hayat devam, yola devam

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'i desteklediğine yönelik paylaşımlarda bulunmuştu.

Say'ın Avrupa'da verceği konserler bu paylaşımlardan ötürü iptal edildi.

İsviçre'deki konserleri iptal edilen Say'a birçok destek gelirken ünlü piyanistten yeni bir paylaşım geldi.

Fazıl Say, X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunlar söyledi:

“Bu akşam Vılnıus (Litvanya). Sadece kendi bestelerimi çaldığım bir ‘Say Plays Say’ gecesi. Litvanya’daki ilk konserim. Vilnius’da festivalde birçok eserimin seslendirildiği bir ‘Composer Portrait’ (besteci portresi) kapsamında, sesler umuda dönüşsün. Hayat devam. Yola devam”

Etiketler
Fazıl Say İsrail Filistin
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