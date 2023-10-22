Malatya'da deprem!

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerinden başında gelen Malatya'da, o tarihten bu yana sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

3.6 büyüklüğündeki deprem, saat 03:48 sularında gerçekleşti ve depremin derinliği 6.46 km olarak ölçüldü.