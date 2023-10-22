Malatya'da deprem!

AFAD, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Malatya'da deprem!

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerinden başında gelen Malatya'da, o tarihten bu yana sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

3.6 büyüklüğündeki deprem, saat 03:48 sularında gerçekleşti ve depremin derinliği 6.46 km olarak ölçüldü.

Etiketler
Malatya Deprem
Son Güncelleme:
Tanımadığı kişinin yumruğuyla gözünü kaybetti! Tanımadığı kişinin yumruğuyla gözünü kaybetti!
Karısını meyve suyu istedi diye dövmüş Karısını meyve suyu istedi diye dövmüş
Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor
Beyaz mı kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı? Aşçılar açıkladı Beyaz mı kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı? Aşçılar açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı 28 yıllık evlilik tek celsede bitti
En temiz kalpli 3 burç açıklandı! İçlerinde hiç kötülük yok En temiz kalpli 3 burç açıklandı
İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi
Ünlü ekran yüzü A Haber ile yolları ayırdı Ünlü ekran yüzü A Haber ile yolları ayırdı
Kulis: AKP ile HEDEP arasında adı konmamış görüşme trafiğinden söz ediliyor, ilk bilgiler ortaya çıktı Kulis: AKP ile HEDEP arasında adı konmamış görüşme trafiğinden söz ediliyor