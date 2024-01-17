Bakan Tunç'tan Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ilişkin açıklama: Ödül gibi ceza almıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olarak ödül gibi ceza alan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'tan Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ilişkin açıklama: Ödül gibi ceza almıştı

İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi.
Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrilmiş ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Bakan Tunç kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu” diye konuştu.
Kamu davasının devam ettiğini hatırlatan Tunç, "Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu” dedi.

NE OLMUŞTU?

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed’in kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından serbest bırakılan Şeyh Muhammed elini kolu sallayarak Türkiye’yi terk ettikten sonra hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahmud, Türkiye'ye gelerek ifade vermişti. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan Mahmud hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirlenen Mahmud hakkındaki şikayetini soruşturma aşamasında geri çekmişti.

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