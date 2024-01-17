Aile dizisinin finali kesinleşince yeni diziye geçti! Artık orada seyredilecek

Aile dizisinden Gaddar’a flaş transfer... Show TV için çektiği Ay Yapım’ın dev kadrolu dizisi Aile’nin finaline kısa bir süre kala oyuncularının yeni adresleri tek tek belli oluyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un hangi dizide yer alacağı henüz bilinmiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Aile” dev kadrosu, güçlü senaryosuyla haftalarca salı akşamlarına damga vurdu. 30. bölümde ekrana veda edecek olan dizinin bu sezon öne çıkan oyuncularından Alper Çankaya’nın yeni adresi belli oldu. “Aile”de Bedir rolüne hayat veren Çankaya, “Gaddar”a transfer oldu. Alper Çankaya’nın yeni dizisini duyanlar gelen habere çok sevindiler.

FOX TV DİZİSİNDE YER ALACAK

Fikret Reyhan‘ın yönettiği “Cam Perde” filmiyle 42. İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazanan Alper Çankaya, “Gaddar”da mahalledeki mekanlara ele geçirmeye çalışan karanlık bir adam olan “Enver” rolüne hayat verecek. Gaddar dizisinde başrol oyuncusu olarak Çağatay Ulusoy yer alıyor.