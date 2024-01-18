Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı

Show TV ekranlarında yayımlanan iddialı diziye final kararı. Apar topar final kararı verilen dizinin hayranları çileden çıktılar.. Yeni yıl itibariyle dizi dünyasında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. İki günde final yapan dizi sayısı 3'e çıktı.

Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı

Yeni yılın başlamasıyla birlikte dizi dünyasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son iki günde üç dizi final yaparak seyircilerine veda etti.

Dizi sektöründe yaşanan bu yaprak dökümü, geçtiğimiz hafta "Dilek Taşı" dizisinin 20 bölüm sonunda ekranlara veda edeceği haberiyle başlamıştı. Ardından dün, tv8'in "Aşka Düşman" dizisi ve atv'nin "Yıldızlar Bana Uzak" dizisinin de final yapacağı duyuruldu.4

Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen ve başrollerini Deniz Baysal ile Devrim Özkan'ın paylaştığı "Ne Gemiler Yaktım" dizisi için final kararı alındı. Pazartesi günleri yayınlanan dizi, 8. bölüm sonunda izleyicilerine veda edecek.

Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı - Resim : 1

Dizi sektöründe yaşanan bu final kararları, sektördeki değişim ve dönüşümü de beraberinde getiriyor. Seyircilerin merakla takip ettiği yeni projelerin ise bu boşluğu nasıl dolduracağı ise şimdiden merak konusu. Dizi dünyasındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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