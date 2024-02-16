Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı

Erkek giyim sektöründe önde gelen bir firma olan Wormland, maalesef iflas etme kararı aldı. Bu kararın ardından binlerce çalışan işsiz kaldı ve sektörde büyük bir değişim yaşanacak gibi görünüyor.

İzmirolay.com.tr'deki habere göre; Ünlü erkek markasının iflas ettiği öğrenildi. Giyim devinin iflasının ardından çok sayıda kişi işsiz kaldı

Dünya genelinde iflaslar devam ediyor. Bir markanın daha iflas ettiği öğrenildi. Son dakika olarak çok sayıda haber sitesi tarafından duyurulan iflas Almanya'da gerçekleşti. Almanya pandemiden sonra büyük kriz yaşayan ülkeler arasında yer alıyor.

Artı49'da yer alan bilgilere göre, Wormland, 5 gün önce Hannover’deki İflas Mahkemesi’ne başvurdu. Şirketin yönetimi, iflasın nedenlerini şöyle açıkladı: Enflasyonun yükselmesi, tüketicilerin alım gücünün azalması, kira, enerji, lojistik ve personel giderlerinin artması. Şirket, 2023 yılında satışlarını artırmış olmasına rağmen, maliyetleri karşılamakta zorlandı.

Wormland, Almanya’nın 10 farklı şehrinde 12 mağazaya sahipti. Bunlar Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Nürnberg ve Oberhausen’de bulunuyordu. Mağazalarda çalışan 400 kişi, iflas sürecinde Federal İş Kurumu’ndan maaş alacak.

Wormland, erkek giyimde iki farklı konsept sunuyordu. Wormland, şık, özgüvenli ve seçkin bir tarzı temsil ederken, Theo, rahat, asi ve şehirli bir stil sunuyordu. Şirket, müşterilerine hem dijital hem de deneyimli personeliyle ilham vermeye devam etmek istediğini belirtti.

Wormland’in iflası, Almanya’da son dönemde yaşanan birçok şirket iflasının ardından geldi. Dünya genelinde koronavirüs salgını, Ukrayna-Rusya gerilimi ve İsrail-Filistin çatışması, ekonomik krizi derinleştirdi ve birçok sektörü olumsuz etkiledi.