Kanal D'deki Üç Kız Kardeş'in 2 ismi kaza geçirdi! Yürekleri ağza getiren olay

Bu olay, dizi setinde büyük bir endişe yarattı ve izleyicileri de derinden üzdü. Üç Kız Kardeş dizisinin hayranları, bu üzücü olayın ardından sosyal medya üzerinden oyunculara ve dizi ekibine destek mesajları gönderiyor. Dizinin yapımcıları ise konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaparak izleyicileri bilgilendirmeyi planlıyor.

haber7'nin aktardığı habere göre; Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan Benian Dönmez ile Almila Ada yürekleri ağza getiren bir trafik kazası geçirdi.

Eda Teksöz'ün yönettiği Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisinin 2 ünlü oyuncusu sete giderken akıllara durgunluk veren bir trafik kazası geçirdi. Dizide senaryo icabı Nezahat karakterini oynayan Benian Dönmez ve Dönüş karakterini oynayan Benian Dönmez'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı.

Dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Ayvalık'a doğru Benian Dönmez'le yola çıkan Almila Ada, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ünlü oyuncu Almila Ada'nın kullandığı arabanın Bursa Gemlik yolunda bariyerlere çarparak durduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran 29 yaşındaki başarılı oyuncu önlem amaçlı Gemlik Devlet Hastanesi'ne müşahede altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Almila Ada ve Benian Dönmez'den şu an için henüz bir açıklama gelmedi.