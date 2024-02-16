Apar topar final kararı verildi: ATV'nin en büyüleyici dizisiydi...

atv’nin Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekilen dizisi Safir’in final yapacağı duyuruldu

Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ATV'nin sevilen dizisi Safir'in final yapacağı duyuruldu. Uzun süredir ekranlarda izleyicilerle buluşan dizi, final kararıyla sevenlerini üzecek. Kapadokya'nın eşsiz doğasında geçen hikayesiyle dikkat çeken Safir, final bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.



Dizinin final yapacağı duyurulurken, yapımcı ve oyuncu ekipleri tarafından da duygusal paylaşımlar yapıldı. Safir'in finaliyle ilgili detaylar merakla beklenirken, dizinin hayranlarına duyurulacak sürprizler de heyecan yarattı.

Kapadokya'nın mistik atmosferinde çekilen sahneleri ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Safir, final bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir veda sunmaya hazırlanıyor. Dizinin final tarihi ve detayları ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NTC Medya’nın Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı fenomen projesi “Safir” peş peşe bir dizi ayrılığa sahne oluyor. İpek Tuzcuoğlu’nun ardından İlhan Şen, Erkan Bektaş ve Gizem Karaca’nın veda edeceği açıklanan Semih Bağcı’nın yönettiği dizinin son fragmanı heyecan yarattı.

Geçen hafta reytingleri beklentiyi karşılamayan dizinin 26. Bölümde final yapmasına karar verilmiş ancak son haftanın reytinglerine göre birkaç bölüm daha uzatılıp uzatılmayacağı konusuna karar verileceği gündeme gelmişti. Ancak bu sabah dizinin uzatılmayacağı 26. Bölümde yapılacak büyük finalle ekran ömrünü tamamlayacağı ekibe ilan edildi.

Kaynak: Haber Merkezi