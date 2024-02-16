Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz

Kuruluş Osman dizisi, izleyicileriyle duygusal anlar yaşamaya devam ediyor. Son olarak, dizinin sevilen oyuncularından biri daha veda etme kararı aldı. ATV ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen dizi, beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi.

Oyuncu veda etme kararı alarak Kuruluş Osman ailesine veda edenler kervanına katıldı. Bu ayrılık, izleyicileri derinden üzdü ve dizinin geleceği hakkında spekülasyonlara neden oldu. Ancak yapımcı ekip, bu ayrılığın dizinin akışını etkilemeyeceğini ve hikayenin planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Bir oyuncu daha Kuruluş Osman ailesine veda edenler kervanına katılıyor. Üstlendiği 'Bayındır Bey' karakteriyle aksiyon ve heyecan dolu dakikalar yaşatan Deniz Hamzaoğlu Kuruluş Osman'la yollarını ayırıyor.

Alınan karara göre ayrılıklara bir yenisi daha eklendi ve sevilen oyuncu için yolun sonu göründü. 2022'den beri Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman ekibinde oyunculuk performansı sergileyen Deniz Hamzaoğlu’nun hikayesine nokta koyulacak.

Çavuldur Obası'nın Beyi Bayındır Bey karakteriyle gönüllerde taht kuran Deniz Hamzaoğlu'nun Kuruluş Osman'daki macerası bitti. Ahmet Yılmaz'ın yönetmenliğinde çekimleri yapılan Kuruluş Osman'ın dün akşam ATV'de yayına giren 149.bölümde son kez kameralar karşısına geçti.

Bilindiği üzere Deniz Hamzaoğlu, Dilberay, Baba, Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Şarkısı, Aile Arasında, Nefes Nefese, Halka, Kırmızı Oda, Ya İstiklal Ya Ölüm, Aşk Taktikleri, Fatma, İkimizin Sırrı, Kahraman Babam gibi projelerde boy göstermişti.

Kaynaklar: haber7, Gerçek Gündem, Birsen Altuntaş