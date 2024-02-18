Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısından yeni dizi

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizilerinin yapım şirketi Gold Film, yeni projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısından yeni dizi

Yayınlandıkları günlerde reytinglere damgasını vuran fenomen diziler Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi Gold Filmin yeni projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre 1920'li yıllarda geçen Şapkacı Kadınlar adlı dönem dizisi çok etkileyici bir kadın hikayesini ekrana taşıyacak. İzmir'in Kurtuluş yıllarında bir köylü kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikâyesini anlatan dizinin senaristi Necati Şahin olacak.

Hülya Gezer’in yönetmen koltuğuna oturacağı proje eylül sezonunda ekrana gelecek.

Birçok yıldız oyuncunun talip olacağı kadar etkileyici bir dizi olan Şapkacı Kadınlar'ın başrol kadın oyuncusunun kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. Henüz kanalı netleşmeyen projeyle ilgili detaylar netlik kazandıkça paylaşmaya devam edeceğim.

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısından yeni dizi - Resim : 1

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