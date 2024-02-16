Erzincan'da dikimi yapıldı, saha oluşturuldu: Tuzlu ve kurak ortamlarda hayatta kalabiliyor!

Erzincan'da (Atrıplex Halımus) 'Tuz Çalısı' bitkisi dikimi yapıldı. Tuzlu ve kurak ortamlarda hayatta kalabilen Tuz Çalısı, özellikle koyun ve keçi gibi hayvanlar tarafından severek tüketiliyor.

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Erzincan'da dikimi yapıldı, saha oluşturuldu: Tuzlu ve kurak ortamlarda hayatta kalabiliyor!

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Teknik Personelleri ve Başpınar Köyü Muhtarlığı tarafından; Erzincan ili Başpınar Mahallesine ait mera alanına deneme sahası projesi kapsamında (Atrıplex Halımus) Tuz Çalısı bitkisi dikimi yapıldı.

Tuz Çalısı dikimine ilişkin bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Tuz Çalısı bitkisi son yıllarda hem hayvanların beslenmesinde hem de erozyonun engellenmesinde yoğun olarak kullanılmaya başladı" dedi.

TUZ ÇALISI

Tuz çalısı, Atriplex cinsine ait bir bitki türüdür. Yaklaşık 200 türü bulunan bu bitki, Amaranthaceae familyasına bağlıdır. Tuz çalısı, adını tuzlu topraklarda yetişme özelliğinden alır. Tuzlu ve kurak ortamlarda hayatta kalabilen bu bitki, birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Erzincan'da dikimi yapıldı, saha oluşturuldu: Tuzlu ve kurak ortamlarda hayatta kalabiliyor! - Resim : 1

Tuz çalısı, birçok faydası olan bir bitkidir.

Bu faydalardan bazıları şunlardır:

- Yem bitkisi: Tuz çalısı, hayvan yemi olarak kullanılır. Özellikle koyun ve keçi gibi hayvanlar tarafından severek tüketilir. Tuz çalısı, protein, yağ ve lif bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca, A, B ve C vitaminleri ile kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller açısından da zengindir,

- Arazi ıslahı: Tuzlu ve kurak arazilerin ıslahında kullanılır. Tuz çalısı, bu arazilerde yetişen diğer bitkiler için uygun bir ortam oluşturmaya yardımcı olur. Tuz çalısı, toprağı tuzdan arındırmaya ve toprağın organik madde içeriğini artırmaya yardımcı olur,

- Erozyon kontrolü: Rüzgar ve erozyona karşı dayanıklı bir bitki olduğu için erozyon kontrolünde kullanılır. Tuz çalısı, kökleri ile toprağı sıkıca tutar ve bu sayede erozyonu önler,

- Süs bitkisi: Bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılır. Tuz çalısı, gri-yeşil renkli yaprakları ve çalı formuyla bahçelere ve parklara güzel bir görünüm kazandırır,

- Gıda: Bazı türlerinin yaprakları ve tohumları gıda olarak kullanılır. Tuz çalısı, salatalarda, çorbalarda ve yahnilerde kullanılabilir,

- Tıbbi: Bazı türleri tıbbi amaçlı kullanılır. Tuz çalısı, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu nedenle, soğuk algınlığı, grip ve iltihaplanma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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