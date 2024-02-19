Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu

Garanti BBVA, Mart ayı öncesinde emeklilere yönelik yeni bir promosyon duyurdu. Bu promosyon kapsamında maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere özel ödemeler yapılacak.

Emeklilerin maaşlarını Garanti BBVA'ya taşımaları durumunda, belirli bir süre içerisinde özel ödemelerden faydalanabilecekleri belirtiliyor. Bu uygulama ile emeklilere ek avantajlar sunularak, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilere destek olunması hedefleniyor.

Garanti BBVA tarafından yapılan promosyon açıklaması:

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.



Üstelik şimdi Mobil’den müşterimiz olup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL’ye varan fırsat!

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 29 Şubat 2024’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!



Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)



Maaşınızı Garanti BBVA’ya taşımak istiyorsanız:

Henüz müşterimiz değilseniz Garanti BBVA Mobil üzerinden şubeye gitmeden müşterimiz olabilir, emekli maaşınızı kolaylıkla Garanti BBVA’ya taşıyarak emekli maaşı banka promosyonu ayrıcalığından faydalanabilirsiniz.

Garanti BBVA müşterisiyseniz ve emekli maaşınızı PTT veya başka bir banka aracılığıyla alıyorsanız ve maaşınız üzerinde herhangi bir bloke bulunmuyorsa Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden emekli maaşı banka değişikliği başvurusu yapabilir ve emekli banka promosyon ödemesi talebinde bulunabilirsiniz.

Dilerseniz sadece nüfus cüzdanınız ile Garanti BBVA şubelerine giderek banka değişikliği talebinizi iletebilirsiniz.