Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak

Seyircilerin büyük bir şaşkınlıkla karşılayacağı bu sürpriz konuk oyuncu, hiç şüphesiz Tamer Levent.

Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Levent, bu kez Yalı Çapkını dizisinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Kendine özgü tarzı ve başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Levent, Yalı Çapkını dizisine farklı bir renk katacak.

Yalı Çapkını dizisinin izleyicilerini heyecanlandıran bu sürpriz konuk oyunculuk haberi, dizinin takipçileri arasında büyük bir merakla bekleniyor.

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Tamer Levent'in Yalı Çapkını dizisindeki konuk oyunculuk performansıyla izleyicileri büyüleyeceği şüphesiz.

Sakla Beni dizisinin Kont Ziya’sından Yalı Çapkını’na iadei ziyaret! Star’ın OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisine Sakla Beni’nin Kont Ziya’sı (Tamer Levent) konuk oldu. Yayınlanan tanıtımda Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) Kont Ziya’yı araması üzerine Kont Ziya’nın yalıya gelmesi izleyiciyi şaşırttı. Yalı Çapkını ve Sakla Beni oyuncularının kendi dizilerine konuk olmaları sosyal medyada da çok konuşuldu.