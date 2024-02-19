Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak

Türk televizyon dünyasının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın efsanesi, artık Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinde de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak

Seyircilerin büyük bir şaşkınlıkla karşılayacağı bu sürpriz konuk oyuncu, hiç şüphesiz Tamer Levent.

Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Levent, bu kez Yalı Çapkını dizisinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Kendine özgü tarzı ve başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Levent, Yalı Çapkını dizisine farklı bir renk katacak.

Star TV'de veda: Yalı Çapkını dizisine vedası kesinleşti.. Kadroda yer almayacakStar TV'de veda: Yalı Çapkını dizisine vedası kesinleşti.. Kadroda yer almayacakGözden Kaçmasın

Yalı Çapkını dizisinin izleyicilerini heyecanlandıran bu sürpriz konuk oyunculuk haberi, dizinin takipçileri arasında büyük bir merakla bekleniyor.

Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak - Resim : 2

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Tamer Levent'in Yalı Çapkını dizisindeki konuk oyunculuk performansıyla izleyicileri büyüleyeceği şüphesiz.

Sakla Beni dizisinin Kont Ziya’sından Yalı Çapkını’na iadei ziyaret! Star’ın OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisine Sakla Beni’nin Kont Ziya’sı (Tamer Levent) konuk oldu. Yayınlanan tanıtımda Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) Kont Ziya’yı araması üzerine Kont Ziya’nın yalıya gelmesi izleyiciyi şaşırttı. Yalı Çapkını ve Sakla Beni oyuncularının kendi dizilerine konuk olmaları sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısından yeni diziKızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısından yeni diziYaşam

Adını değiştiren FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyorAdını değiştiren FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyorYaşam

Star TV'nin Ömer dizisinde beklenmedik gelişme! Kadroya kim veda ediyor?Star TV'nin Ömer dizisinde beklenmedik gelişme! Kadroya kim veda ediyor?Gözden Kaçmasın

Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu
Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna yeni isim! ATV transferi duyurdu Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna yeni isim! ATV transferi duyurdu
Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı
Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? Borsa İstanbul neden yükseliyor?
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Bugün başladı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem