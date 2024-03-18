İbn-i Sina'nın önerdiği şifalı bitki! Kendiliğinden yetişiyor ve akciğerleri temizliyor

Doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerden biri olan andız otu, Türkiye'nin dört bir yanında doğal olarak yetişmektedir. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı kitabında yer verdiği bu ot, asırlardır insan sağlığı için kullanılmaktadır. Peki, andız otunun sağlığımıza olan faydaları nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, andız otu akciğerleri temizleyici özelliği ile bilinmektedir. Özellikle kış aylarında maruz kalınan soğuk hava ve ödem sorunlarına karşı etkili bir koruyucudur. Aynı zamanda kemik ağrılarını hafifletici özelliği bulunmaktadır. Gaz ve şişkinlik sorunlarıyla mücadelede de etkili olan andız otu, şiddetli migren ağrılarını hafifletmekte de yardımcı olmaktadır.

Andız otunun bir diğer faydası ise kalp sağlığına olan olumlu etkisidir. Düzenli kullanıldığında kalp ritmini dengeleyici özelliği bulunan bu bitki, kalp sağlığını korumak için tercih edilmektedir. Ayrıca haşere sokmalarına karşı da kullanılabileceği bilinmektedir.

Andız otu, aktarlarda kolaylıkla bulunabilen ve doğal yollarla temin edilebilen bir şifalı bitkidir.

Akciğerleri temizleyen andız otunun öksürük düşmanı olduğu da bilinir.

ANDIZ OTU NASIL TÜKETİLİR?

Andız otunun çayı yapılarak tüketilir.

1 litre suyu kaynatıp içine 2 – 3 orta boy andız otu atın ve 12 dakika kadar üstü kapalı olarak kısık ateşte güzelce kaynatın.

Yeterince kaynama bitince altını kapatıp demlenmeye bırakın.

10 – 20 dakika sonra karışımı bir kaba süzerek almanız gerekir.

Böylece günlük kullanım için gerekli olan çayınız artık hazır olacaktır.

Günde 1 fincan andız çayı içmeniz yeterli olacaktır.

Tadını beğenmezseniz 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyebilirsiniz.

AKCİĞERLERİ KORUYAN DİĞER BESİNLER !

Akciğerlerimiz vücudumuzun en önemli organlarıdır. Akciğer bittiği zaman hayat biter derdi büyüklerimiz.

Antioksidan özelliklerinin yanı sıra akciğer sağlığına iyi gelen sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere gibi besinler akciğerleri koruyan besinler arasında yer almaktadır.

Akciğer sağlığımız için sigara ve alkolden uzak durmak gerekmektedir.

Öte yandan akciğerleri rahatlattığı ispat edilmiş diğer dört bitki ise şu şekildedir.

MEYAN KÖKÜ

ÖKSÜRÜK OTU.

OKALİPTÜS.

EKİNEZYA.

Kaynaklar : Aksam.com.tr, Gercekgundem.com, Doktortarif.com