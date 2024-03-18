Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki...

Reyting rekorları kıran Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisine bir oyuncu daha katılıyor. Ahmet Mümtaz Taylan'ın ardından şimdi de kadroya yakışıklı bir oyuncu daha katılıyor.

Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki...

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisi, kadrosuna yeni bir ismi daha eklemeye hazırlanıyor. Dizinin izleyicileri tarafından merakla beklenen bu gelişme, diziye olan ilgiyi artırmaya aday gözüküyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ardından kadroya katılan isim ise yakışıklı bir oyuncu olacak.

Dizinin yapımcıları ve yönetmeni, yeni oyuncunun katılımıyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, bu ismin dizinin hikayesine ve atmosferine uygun olduğunu vurguluyor. Ayrıca, izleyicilerin bu yeni karakterle birlikte dizide nelerin değişeceğine dair meraklarını da gidermeye çalışıyor.

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Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti reytinglerini yükselttikçe kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Son olarak deneyimli oyuncu Kaan Taşaner, dizi ekibine katıldı. Taşaner, Sıla Türkoğlu’nun partneri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki... - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın partneri belli oldu. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem’le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa’nın hayatına da yeni biri girecek. Bir süredir kendisini çocuğuna adayan Doğa’nın hayatına girecek zengin iş insanına hayat verecek Kaan Taşaner 57. Bölümde hikâyeye dahil olacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre; Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin haziran ayında sezon finali yaparak ekran arası vereceği öğrenildi.

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