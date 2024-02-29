Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın dizi setinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in bir süre daha setlerden uzak olacağı açıklanmıştı.
Dizide Abdullah Ünal karakterini canlandıran Tanrıöğen’in zorunlu ayrılığının ardından, dizinin yapımcısı yerine gelen ismin Ahmet Mümtaz Taylan olduğunu açıklamıştı.
Gündem yaratan bu değişikliğin ardından, Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Apo’ karakteriyle nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.
Taylan’ın Kızılcık Şerbeti setinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.
İşte o fotoğraf: