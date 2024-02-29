Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın dizi setinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Kızılcık Şerbeti Ahmet Mümtaz Taylan
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı - Resim: 1

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in bir süre daha setlerden uzak olacağı açıklanmıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı - Resim: 2

Dizide Abdullah Ünal karakterini canlandıran Tanrıöğen’in zorunlu ayrılığının ardından, dizinin yapımcısı yerine gelen ismin Ahmet Mümtaz Taylan olduğunu açıklamıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı - Resim: 3

Gündem yaratan bu değişikliğin ardından, Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Apo’ karakteriyle nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı - Resim: 4

Taylan’ın Kızılcık Şerbeti setinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı - Resim: 5

İşte o fotoğraf:

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