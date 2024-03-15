Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı

Son dönemde art arda gelen zamlar, toplumun birçok kesiminde endişe ve tepkilere neden oluyor. Bu konuda sesini yükselten isimlerden biri de ünlü isim Armağan Çağlayan oldu. Özellikle zeytinyağı fiyatlarındaki artışa tepki gösteren Çağlayan, bu konuda önemli bir konuya dikkat çekti.

Zeytinyağı, Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlık açısından da oldukça değerlidir. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle zeytinyağı fiyatlarının yükselmesi, tüketicileri olumsuz yönde etkiliyor.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN İSYAN EDİYOR

Haberler.com'un haberine göre; Sık sık hayat pahalılığından isyan eden Armağan Çağlayan, 5 litre zeytinyağı fiyatının 2 bin 500 TL olmasına tepki gösterdi.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve bu süreçte gösterilerine devam eden Armağan Çağlayan, zeytinyağı fiyatına gelen zamma sitem etti.

Sosyal medya hesabından sık sık gündeme dair yorumlarda bulunan Armağan Çağlayan son olarak yağ fiyatlarına sessiz kalamayarak "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Barbaros Şansal ise Çağlayan'ın paylaşımına "Kıbrıs kuzeyinde soğuk sıkım 5 litre pet şişede 750" yorumunu yaptı.