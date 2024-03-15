Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı

Son dönemde peş peşe gelen zamlara çok sayıda ünlü isim tepki gösteriyor. Tepkisini gösteren isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu. Armağan Çağlayan, zeytinyağı fiyatlarına isyan etti

Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı

Son dönemde art arda gelen zamlar, toplumun birçok kesiminde endişe ve tepkilere neden oluyor. Bu konuda sesini yükselten isimlerden biri de ünlü isim Armağan Çağlayan oldu. Özellikle zeytinyağı fiyatlarındaki artışa tepki gösteren Çağlayan, bu konuda önemli bir konuya dikkat çekti.

Zeytinyağı, Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlık açısından da oldukça değerlidir. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle zeytinyağı fiyatlarının yükselmesi, tüketicileri olumsuz yönde etkiliyor.

Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı - Resim : 1

Mehmet Şimşek 'Zorlanacaksınız, benden bir şey istemeyin; ben kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demişMehmet Şimşek 'Zorlanacaksınız, benden bir şey istemeyin; ben kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demişEkonomi

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN İSYAN EDİYOR

Haberler.com'un haberine göre; Sık sık hayat pahalılığından isyan eden Armağan Çağlayan, 5 litre zeytinyağı fiyatının 2 bin 500 TL olmasına tepki gösterdi.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve bu süreçte gösterilerine devam eden Armağan Çağlayan, zeytinyağı fiyatına gelen zamma sitem etti.

Sosyal medya hesabından sık sık gündeme dair yorumlarda bulunan Armağan Çağlayan son olarak yağ fiyatlarına sessiz kalamayarak "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Barbaros Şansal ise Çağlayan'ın paylaşımına "Kıbrıs kuzeyinde soğuk sıkım 5 litre pet şişede 750" yorumunu yaptı.

Mustafa Sönmez: 31 Mart sonrasına ertelenmiş birçok zam var, başta elektrik ve doğalgazMustafa Sönmez: 31 Mart sonrasına ertelenmiş birçok zam var, başta elektrik ve doğalgazEkonomi

Lokantaların mercimeği daha lezzetli hale getiren etkili aşçılık tüyosu
Lokantaların mercimeği daha lezzetli hale getiren etkili aşçılık tüyosu
Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor
Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor
Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu
Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor? İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor?
MTA diri fay haritası yenilendi: İşte fay hattı geçen şehirler MTA diri fay haritası yenilendi
Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın
İslam Memiş dolar için muhtemel iki senaryoyu açıkladı İslam Memiş dolar için muhtemel iki senaryoyu açıkladı
Adıyaman'da çobanlık yaparken hazırlandı, 4 kez Türkiye birincisi oldu! Çobanlık yaparken hazırlandı, 4 kez Türkiye birincisi oldu!