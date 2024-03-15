Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Binnur Kaya, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin final bölümünde yaşanacaklar belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu’nun Seyran’a, Mert Ramazan Demir’in Ferit’e hayat verdiği dizinin finali ile ilgili bir iddia ortaya çıktı. Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.

Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt vermişti. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söylemişti:

"Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"