Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak

İnternet bankacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte çok sayıda banka şubelerini kapatma kararı aldı. Şubelerini kapatma kararı alanlardan biri de Almanya'nın en köklü bankası Postbank oldu.

Postbank, Almanya'da faaliyet gösteren köklü bir banka olup, son zamanlarda yüzlerce şubesini kapatma kararı aldı. Bu karar, Almanya ekonomisi üzerinde şaşkınlık yaratmıştır. Dev bankanın şube kapatma kararı, finans sektörü ve genel ekonomi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.



Ancak, bu kararın Almanya ekonomisi üzerindeki etkileri henüz net bir şekilde ortaya konulamadı.

ARTI49'un haberine göre; Bankanın sözcüsü, “Bankacılık işlemleri son zamanlarda internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu etken, şubelerin kapatılma kararında önemli bir rol oynadı” şeklinde açıklamada bulundu.

Postbank, şubeler ağını daha da azaltmayı planlıyor. En geç önümüzdeki yılın sonuna kadar yaklaşık 1800 iş ortağı şubesi etkilenecek. Başlangıçta bankanın 250 şubesinin kapatılacağı söyleniyordu, ancak şimdi müşteriler, yaklaşık 1.800 şubenin kapatılacağını hesaba katmak zorunda. Postbank’a göre müşteriler, 6.000 Cash Group ATM’sinden nakit para çekebiliyor. Tüketiciler ayrıca çok sayıda süpermarket ve eczaneden de ek ücret ödemeden para çekebiliyor.

SIRA DİĞER BANKALARA GELEBİLİR

Postbank, şubeler ağını daha da azaltmayı planlarken diğer bankaların da benzer bir karar alabileceği konuşuluyor. Böyle bir durumun yaşanması durumunda çok sayıda bankada çalışan personelin işsiz kalması bekleniyor. Bu durum Almanya ekonomisinde endişeye yol açtı.