Bahar geldi ancak açmayan çiçekler var! Çiçeklerin hızlı açmasını sağlayan tüyo

Öncelikle, çiçeklerinizin bulunduğu ortamın ısısını kontrol etmelisiniz. Bazı çiçek türleri belirli bir sıcaklık aralığında daha hızlı bir şekilde açılır. Eğer mümkünse, çiçeklerinizi bu ideal sıcaklık aralığında tutmaya özen gösterin.

Ayrıca, çiçeklerinizin düzenli sulama ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladığınızdan emin olun. Yeterli su ve besin alamayan çiçeklerin tomurcukları geç açılabilir veya hiç açılmayabilir.

Güneş ışığı da çiçeklerin büyümesi ve açılması için oldukça önemlidir. Eğer çiçeklerinizin bulunduğu ortam yeterince güneş alamıyorsa, onları daha aydınlık bir yere taşıyarak açmalarını hızlandırabilirsiniz.

ÇİÇEKLERİNİZ HIZLA BÜYÜYECEK



Çiçeklerinin yavaş büyümesinden şikayetçi olan insanlar için yeni yöntemler paylaşıldı. Yemeklerde kullanılan kuru maya çiçeklere de iyi geliyor. Kuru maya çiçeklerin canlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. 3 litre suya bir yemek kaşığı kuru maya koyup karıştırmak ve çiçekleri sulamak gerekiyor. Ancak bunu yaparken bu suyun bitki yapraklarına değmemesi gerekiyor. Su doğrudan toprağa sıkılmalı. Çiçeklerin daha hızlı büyümesini sağlamak için haşlanan sebze suyu da işe yarıyor.

Haşlanan sebzelerin suyu soğuduktan sonra çiçek ve bitkilerin üstüne dökülerek ihtiyaçları olan vitaminlerin alınması sağlanabiliyor. Aynı zamanda çiçekler sulanırken çeşme suyu kullanılmaması öneriliyor. Çeşme suyunun insanlara ve hayvanlara vereceği zararlar çiçekler için de geçerli. Kireçli su yerine içme suyu kullanılması öneriliyor. Çiçeklere maden suyu da verilebiliyor ancak bunu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Her sulamada çiçeklere maden suyu verilmemesi gerekiyor. İki ayda bir sulama işlemi yaparken maden suyu koyulması çiçek köklerinin beslenmesini sağlayabilir. Sulama işleminden önce maden suyunun ağzı açık şekilde iki gün asidinin gitmesi beklenir ve dinlendirildikten sonra iki ayda bir çiçeklere verilebilir. Maden suyu miktarının bir fincanı geçmemesi de öneriliyor.



Çiçeklerinizi canlı tutmak için bu tüyolara dikkat etmek, onların uzun ömürlü ve güzel bir şekilde büyümelerini sağlar. Unutmayın, her çiçeğin farklı ihtiyaçları olabilir, bu nedenle onları yakından takip etmek ve gereken özeni göstermek önemlidir.

Derleme: Gercekgundem.com - Fotoğraflar: Youtube.com