Lokantaların mercimeği daha lezzetli hale getiren etkili aşçılık tüyosu

Mercimek çokça faydaları olan bir besindir. Türk mutfağında da mercimek çokça kullanılır.

Mercimeğin faydaları arasında enerji vermesi ilk sırada yer alır. Demir açısından da çokça zengin olan mercimek aynı zamanda lif açısından da çok zengindir. Ayrıca yapılan araştırmalarda vücuda oksijen taşıma, metabolizma hızlandırma ve enerji üretimi konusunda da mercimeğin çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

MERCİMEK DAHA İYİ NASIL PİŞER?

Mercimeği daha iyi pişirmek için uygulamanız gereken bazı püf noktalar var.

Mercimeği pişirmeden önce mutlaka ayıklayın ve suda güzelce yıkayın. Pişirmeden önce mercimeği bir kaç saat soğuk su içerisinde bekletmek mercimeklerin çok daha hızlı pişmesini sağlayacaktır.

Tuz, Asit, Sirke ve Limon suyu da mercimeğin pişme sürecini yavaşlatacaktır. Bu sayede mercimek haşlanıp ve de dağılmayacaktır. Bu yüzden mercimeği pişirirken en iyi sonucu almak için mutlaka tuz, limon suyu ve sirke eklemeyi ihmal etmeyiniz.

Usta şeflere göre kırmızı ve sarı mercimeğin pişme süresi yeşil mercimeğe göre daha kısadır. 30 dakika gibi bir sürede pişmeleri mümkündür. Yeşil mercimek ise 45 dakikada ancak pişmektedir.

Mercimeğin pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kaç adet kaşıkla alıp dokusuna bakabilirsiniz.

MERCİMEĞİN LEZZETİNİ İKİYE KATLAYAN ÖNERİ

Ayrıca mercimek pişirirken lezzetini ikiye katlayan bir püf nokta daha var. Sebze suyu ya da tavuk suyunda mercimeği pişirirseniz çokça lezzetli olacak ve besin değeri ikiye katlanacaktır. Ayrıca pişirme suyuna havuç ve kereviz de ekleyebilirsiniz.