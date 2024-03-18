NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'a yeni başrol! İzleyen herkes ters köşe olacak

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrol kadrosunda yer aldığı NOW TV'nin Kızıl Goncalar dizisine yeni bir karakter daha giriş yapıyor. Yeni karakter Cüneyd'in babasına can verecek.

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NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'a yeni başrol! İzleyen herkes ters köşe olacak

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'a heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı diziye yeni bir karakter daha dahil oluyor

Kızıl Goncalar, Cüneyd'in babasını canlandıracak yeni bir karaktere kavuşuyor.

Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen bu gelişme, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Yeni karakterin hikayeye katacağı dinamizm ve heyecanla birlikte, Kızıl Goncalar'ın izleyici kitlesi daha da genişleyecek gibi görünüyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW’un ilk bölümden itibaren fenomen olan dizisi ‘Kızıl Goncalar’a sezon finaline doğru çok flaş bir karakter giriyor.

NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'a yeni başrol! İzleyen herkes ters köşe olacak - Resim : 2

NOW’un pazartesi akşamlarına damga vuran Gold Film imzalı dizisi ‘Kızıl Goncalar’ın yarın akşam 11. Bölümü seyirciyle buluşacak. Ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın yönettiği, unutulmaz dizilerin yazarı Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna Fani tarikatında tüm dengeleri değiştirecek bir karakter gelecek.

20. bölümde sezon arası vermesi planlanan diziye Cüneyd’in (Mert Yazıcıoğlu) babası geliyor. Rol için görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun karakter için sakal uzatması gerektiği için oyuncu arayışı erken başladı. Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Hazal Türesan, Sitare Akbaş, Duygu Sarışın ve Şerif Erol’u buluşturan diziye gelecek yeni oyuncunun kim olacağı şimdiden merak konusu…

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