Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı

Nefeslerin tutularak takip edildiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da beklenmedik veda. Oktay Kaynarca'nın başrol oyuncusu ve proje yöneticileri arasında yer aldığı diziye veda eden isim herkesi şaşırttı. ATV'deki veda seyirciler arasında da üzüntüye yol açtı....

Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı

ATV ekranlarında yayımlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da beklenmedik bir veda yaşandı. Dizi yayımlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor.

Dizi transferlern yanı sıra ayrılıklarla da gündemde yer almayı sürdürüyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da hangi oyuncu diziye veda ediyor?

Senaryo gereği Behçet Şavlı'nın kardeşi olarak kameralar karşısına geçen Erdal Andiz Ünal'ın hikayesi sona erdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı - Resim : 1

Son bölümde 'Burhan Şavlı' karakteri bombalı saldırıda yaşam savaşını yitirdi. Ve böylece Erdal Andiz Ünal için Ben Bu Cihana Sığmazam'da ayrılan sürenin sonuna gelindi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine veda eden diğer oyuncular!


Erdal Andiz Ünal'ın yanı sıra Adnan Biricik, Fatih Hürkan, Ozan Akbaba, Erdoğan Kasımoğlu, Reşit Berker Enhoş ve İsmail Demirci gibi isimler de ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılmıştı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

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Haber7'nin aktardığı habere göre; Yönetmenlik koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel ile Zehra Yücel'in kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 61.bölümüyle 19 Mart Salı tarihinde ATV ekranlarında yayına girecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam sezon finali ne zaman?

Oktay Kaynarca'nın başrol oyuncusu olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümleri ise Eylül'de ekranda gelecek.

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